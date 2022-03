İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından veriliyor! 200, 300, 500 TL hesaplara yatıyor! Şartları taşıyanlar başvurunuzu yapmayı unutmayın!

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi çocuklar TC Kimlik Kartı 300 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.