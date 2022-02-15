25 TL’ye düştü! Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarında indirim! Carrefoursa, Migros, Tarım kredi market fiyatları...
Tüm illerden vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerindeki KDV indirimini duyurmasının ardından zincir marketlerden peşpeşe açıklamalar geldi. İndirimli fiyatların etiketlere nasıl yansıdığını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı ve Carrefoursa, Migros, Tarım kredi market fiyatlarını araştırmaya başladı. Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarının Carrefoursa, Migros, Tarım kredi marketlerde ne kadar olduğunu haberimizden inceleyebilirsiniz. Marketlere göre değişmekle birlikte bazı ürün gruplarında indirim olduğu dikkat çekiyor, beyaz ette 25 TL'ye kadar düşen fiyatlar ön plana çıkıyor.
15.02.2022 11:29
- Son Güncelleme: 15.02.2022 11:29
Temel Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi ve market fiyatları vatandaşlar tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarında indirim yapan Carrefoursa, Migros, Tarım kredi market fiyatlarını incelemek isteyenler güncel rakamların neler olduğunu merak ediyor. Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarında indirim hangi marketlerde ne kadar olarak uygulanıyor? 25 TL'ye düşen beyaz etin yanı sıra daha pek çok fırsat da göze çarpıyor. Haberimizden güncel fiyatları öğrenebilirsiniz.