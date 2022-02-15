25 TL’ye düştü! Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarında indirim! Carrefoursa, Migros, Tarım kredi market fiyatları...

Temel Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi ve market fiyatları vatandaşlar tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarında indirim yapan Carrefoursa, Migros, Tarım kredi market fiyatlarını incelemek isteyenler güncel rakamların neler olduğunu merak ediyor. Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarında indirim hangi marketlerde ne kadar olarak uygulanıyor? 25 TL'ye düşen beyaz etin yanı sıra daha pek çok fırsat da göze çarpıyor. Haberimizden güncel fiyatları öğrenebilirsiniz.