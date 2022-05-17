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Haberler Ekonomi 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı?

100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı?

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? Sorusu merak ediliyor. Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen ekonomi piyasaları, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş fiyatların gözlenmesine sebep oldu. Artan hammadde fiyatlarından ötürü yüksek oranlarda zamlanan konut fiyatları, konut kredisi hizmetlerine talepleri arttırdı. Bu noktada kamu bankaları da konut kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını duyurdu.

takvim.com.tr
17.05.2022 08:50 - Son Güncelleme: 17.05.2022 08:50
100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı?

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, mayıs ayı içerisinde sunacak oldukları konut kredisi hizmetlerinin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

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100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı?

Ziraat Bankası Mayıs Ayı Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası mayıs ayı konut kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı?

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 100 bin TL
  • Vade sayısı: 120 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,29
  • Aylık taksit tutarı: 1.642,87 TL

100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı?

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 200 bin TL
  • Vade sayısı: 120 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,29
  • Aylık taksit tutarı: 3.285,74 TL

100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı?

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 300 bin TL
  • Vade sayısı: 120 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,29
  • Aylık taksit tutarı: 4.928,61 TL

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