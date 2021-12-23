Memurlar sevinçten havaya uçacak! Maaşlara ilave 1100 TL, 3600 ek gösterge ve 15 bin atama geliyor
Asgari ücretin 4253 TL olmasının ardından memurlar da kendileri ile ilgili düzenlemelere gözünü kulağını dikmişti. Artık müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge için 'Önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz' dedi. Yılın ilk aylarında Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile memurların görev ücreti, ikramiyesi ve emekli aylığı artacak.
23.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 23.12.2021 07:01