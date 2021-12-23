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Memurlar sevinçten havaya uçacak! Maaşlara ilave 1100 TL, 3600 ek gösterge ve 15 bin atama geliyor

Asgari ücretin 4253 TL olmasının ardından memurlar da kendileri ile ilgili düzenlemelere gözünü kulağını dikmişti. Artık müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge için 'Önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz' dedi. Yılın ilk aylarında Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile memurların görev ücreti, ikramiyesi ve emekli aylığı artacak.

23.12.2021 07:01 - Son Güncelleme: 23.12.2021 07:01
Memurlar sevinçten havaya uçacak! Maaşlara ilave 1100 TL, 3600 ek gösterge ve 15 bin atama geliyor
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Memurlar sevinçten havaya uçacak! Maaşlara ilave 1100 TL, 3600 ek gösterge ve 15 bin atama geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün AK Parti grup toplantısında şu açıklamaları yaptı:

Memurlar sevinçten havaya uçacak! Maaşlara ilave 1100 TL, 3600 ek gösterge ve 15 bin atama geliyor

Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmemesinde kararlıyız. Çalışanların gelirlerini artırmak için ciddi adımlar attık.

Memurlar sevinçten havaya uçacak! Maaşlara ilave 1100 TL, 3600 ek gösterge ve 15 bin atama geliyor

Asgari ücrete yüzde 50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Asgari ücreti vergi dışı da bıraktık. Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini aynı kapsama aldık.

Memurlar sevinçten havaya uçacak! Maaşlara ilave 1100 TL, 3600 ek gösterge ve 15 bin atama geliyor

Memurlarımıza aylık ortalama 300 lira ücret artışı sağladık. 3600 ek göstergeyi de 2022'de hayata geçiriyoruz.

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