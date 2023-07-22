25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER | Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set...
Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarında sunduğu aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta, BİM mağazalarında satışa sunulacak olan çeşitli ürünler arasında içecek ve süt ürünleri, Molfix bebek bezi çeşitleri ve temizlik ürünleri ön planda olacak.İşte 25-28 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi...
22.07.2023 22:15 - Son Güncelleme: 22.07.2023 22:15