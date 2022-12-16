24,90'a düştü! Fiyatlar yarıya kadar indirildi! Aralık bitiyor A101'in aktüel kataloğu güncellendi! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

A101'de yeni haftanın yıldızları belli oldu. İndirime giren ürünler A101 aktüel kataloğu ile duyuruldu. Milyonlarca müşterinin sıklıkla uğradığı zincir marketlerin aktüel kataloğu da yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar önce kataloğu inceliyor sonra marketlere koşarak stoklarla sınırlı ürünleri alıyor. Aralık ayının son günlerinde gıda ürünlerinde bu hafta sürpriz indirimler yapıldı. Yağ, tuvalet kağıdı ve teknolojik ürünler, mobilya, beyaz eşyada fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...