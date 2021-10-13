240 günlük maaşı anında çekilebilir! 22.000 TL ödeme müjdesi! SGK'lı olarak çalışan her işçiye...
Pek çok iş kolunda milyonlarca vatandaş alın teri döküyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan mühim maddeler yer alıyor. Bu güvenceler ise devre devre işçiler doğrultusundan merak ediyor. İşten çıkarılan şahıslar aynı işyerinde yine çalışabilecekken aynı vakitte 240 günlük maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin mühim haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren doğrultusundan işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor ya da diğer bir tercih olarak tazminat alabilmektedir.
8 maaş ödeme alabilirsiniz. Bu bağlamda 22.000 TL ödeme yapılıyor. SGK'lı her işçiye veriliyor. Çalışma hayatıyla alakalı yasalarımızda işverenler de bulunduğu kadar işçiler amacıyla de detaylı güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor. Fakat burada vakit çok önemli...
MUTLAKA SEBEP OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."
KİMLER İŞE DÖNEBİLİR
Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.
1)Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır.
İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi uygulamasına tabi olmuyor. Ancak belirli iş sözleşmesi yapılmış olsa da ardı ardına devam ediyorsa (örneğin turizm çalışanları gibi) bu kez belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geleceğinden bu çalışanlar da geri dönüş güvencesinden yararlanabilecektir.
3)İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması da gerekir.
İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. Yani işçinin çalıştığı yerde 2 kişi bile olsa toplam şubelerdeki çalışan sayısı 30 ve daha fazla ise güvence hakkı bulunacaktır. Örneğin bir bankanın bir şubesinde 10 kişi çalışsa bile tüm şubeler düşünüldüğünde 30 rakamı geçilmiş olacaktır.