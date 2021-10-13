240 günlük maaşı anında çekilebilir! 22.000 TL ödeme müjdesi! SGK’lı olarak çalışan her işçiye...

8 maaş ödeme alabilirsiniz. Bu bağlamda 22.000 TL ödeme yapılıyor. SGK'lı her işçiye veriliyor. Çalışma hayatıyla alakalı yasalarımızda işverenler de bulunduğu kadar işçiler amacıyla de detaylı güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor. Fakat burada vakit çok önemli...