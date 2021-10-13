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Ödemeler son dakika başladı: Son gün 15 Ekim! Paranızı hesabınızdan kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine bizzat giderek SED yardımına başvurabileceğiniz gibi müdürlüklere dilekçe göndererek de bu yardıma başvurabiliyorsunuz. Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

takvim.com.tr
13.10.2021 08:47 - Son Güncelleme: 13.10.2021 08:47
Ödemeler son dakika başladı: Son gün 15 Ekim! Paranızı hesabınızdan kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugünden itibaren ödemelerin başladığını ve hesaplarınızı denetim etmeniz gerekliliğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. SED yardımı kapsamında gerekli hallerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti almaları da çocuklara önerilebiliyor. Bu yazımızda kısaca SED yardımı nedir? SED yardımı kimlere verilir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

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Ödemeler son dakika başladı: Son gün 15 Ekim! Paranızı hesabınızdan kontrol edin!

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"SED hizmetimiz de çocuklarımızın korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalarımızdan biri. Çocuklarımızın ekonomik nedenlerden dolayı ailelerinden uzak kalmaları yerine aile bütünlüğünü koruyacak, onların eğitimlerini aksatmayacak destekler sağlıyoruz.

Ödemeler son dakika başladı: Son gün 15 Ekim! Paranızı hesabınızdan kontrol edin!

Çocuklarımızın toplumsal hayata en sağlıklı şekilde katılması her zaman önceliklerimiz arasında geliyor. Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170.596.000 TL ödeme yapacağız."



Ödemeler son dakika başladı: Son gün 15 Ekim! Paranızı hesabınızdan kontrol edin!

Bakan Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocukları için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirtti. Yanık, SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Ödemeler son dakika başladı: Son gün 15 Ekim! Paranızı hesabınızdan kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz hafta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına toplam 186 milyon TL kaynak aktarıldığını da hatırlattı.

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