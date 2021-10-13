Ödemeler son dakika başladı: Son gün 15 Ekim! Paranızı hesabınızdan kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugünden itibaren ödemelerin başladığını ve hesaplarınızı denetim etmeniz gerekliliğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. SED yardımı kapsamında gerekli hallerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti almaları da çocuklara önerilebiliyor. Bu yazımızda kısaca SED yardımı nedir? SED yardımı kimlere verilir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız.