24 ilde 120-180-240 ay vadeli 2+1 3+1 daireler satışta! TOKİ'den ayda 1.770 TL taksitle kendi evinizde oturun! Bu fiyata arsası bulunmaz!

Ucuza daire ve arsa almak isteyenlere müjde! TOKİ 420 bin TL'ye ev satışı yapıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Temmuz ayında kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut ve arsa sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. Her il için tarihler değişiyor. Ancak bazı illerde başvurular sürüyor. 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışlarının yapıldığı görülüyor. İşte merak edilenler!