24 ilde 120-180-240 ay vadeli 2+1 3+1 daireler satışta! TOKİ'den ayda 1.770 TL taksitle kendi evinizde oturun! Bu fiyata arsası bulunmaz!
TOKİ'de 24 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 420 bin liradan başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 25 peşinat ve 180 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görülüyor. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzü gülecek. İşte merak edilenler!
Ucuza daire ve arsa almak isteyenlere müjde! TOKİ 420 bin TL'ye ev satışı yapıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Temmuz ayında kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut ve arsa sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. Her il için tarihler değişiyor. Ancak bazı illerde başvurular sürüyor. 24 ilde 420 bin TL bandından başlayan fiyatlarla yüzde 10, 15 ve 20 peşinat seçenekleriyle daire satışlarının yapıldığı görülüyor. İşte merak edilenler!
TOKİ'den ucuz konut müjdesi. Resmen açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenler için sevindiren haber geldi. Konut alacak vatandaşların yakından takip ettiği Toplu Konut İdaresi yeni daire satışlarına ilişkin duyuru.
Toplu Konut İdaresi'nin internet sayfasında yer alan "Satış ve Duyurular" bölümünde yeni daire satışları duyuruldu.