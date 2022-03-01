24 ay taksit ile 10 bin TL alabilirsiniz! Bu şartları taşıyanlar ödünç para yardımından yararlanabiliyor! İkraz yardımı başvuru şartları ise…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ödünç para yardımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ekonomik sıkıntısı olan kişiler ödünç para yardımı (İkraz) hakkında bilgi edinmek ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde farklı taksit seçenekleri ile sunuluyor. Detaylar haberimizde yer alıyor!