EYT'nin kapsamı genişledi mi, son durum! Emeklilik dilekçesinin verileceği tarihi öğrenmek isteyenler dikkat! Yaş haddinden emeklilik...
EYT yasası ile alakalı her geride bıraktığımız gün değişik detaylar meydana çımaya devam ediyor. Genellikle son dönemde mevzuya dair yeni adımların atılması yardımıyla yeni formüller de masaya yatırılmaya başladı. 2022 senesinde EYT'nin çıkmasını bekleyen çok sayıda vatandaş yeni planlama kapsamında ne gibi değişikliklerin yapılacağını incelemeye başladılar. Öte yandan Bağ Kur girişi olanların da emeklilikle alakalı problemlerinin masaya yatırılmasına dair talepler gündeme gelmeye devam ediyor. Emeklilikle alakalı son dönemde oluşturulan çoğu değişiklık ile köklü bir değişim yaşanacağı da ifade ediliyor. Peki EYT'de son hal ne? İşte merak edilen bütün detaylar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dönemde gündeme ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yolda asgari ücretin belirlenmesi, 3600 ek gösterge konusunda sona gelinmesi ve diğer pek çok sorun hakkında yeni adımların atılmasının ardından vatandaşlar EYT'ye ne zaman sıra geleceğini araştırmaya başladı. EYT düzenlemesi kapsamında kimlerin yer alacağı ve kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği ise merak edilen diğer konular arasında ilk sıralara yerleşmiş durumda.
Bağ Kur Girişi Olanlar İçin Yaş Haddi Detayı!
EYT kapsamında yer alan birçok vatandaş ilgili sigorta kolunda emeklilik için istenen tüm şartları sağlamasına rağmen yasada yapılan değişiklik sonrasında emeklilik yaşını beklemek zorunda kaldı.
Bu kişilerin yanı sıra Bağ Kur kapsamında yer alanların da EYT kapsamında nasıl değerlendirileceği merak ediliyordu. Eylül 1999 yılından önce Bağ Kur girişi olanların emekli olmaları için 5400 gün ve 56 yaş şartını karşılamaları gerekmektedir.
EYT kapsamında 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan ve söz konusu tarih itibariyle emeklilik hakkı kazanmasına rağmen emeklilikleri ertelenen kişiler yer alıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ Kur ve tarım sigortası gibi birçok sigorta kolu bulunuyor.