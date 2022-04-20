23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK'dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30'u karşılanacak!
Birçok farklı kategori altında hizmet geliştiren Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de çocuk sahibi olmak isteyen ancak normal yollar ile bu isteklerini yerine getiremeyen ülke vatandaşları için bir destek hizmeti sunacağını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin masraflarına ortak olunacağı bilgisi kaydedildi.
20.04.2022 09:32 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:32
Çocuk sahibi olmak, birçok bireyin gerekli yaşam koşullarını sağlamaları durumunda hayal ettiği konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlat sahibi sorumluluğunun büyük olmasının yanında oluşturduğu sonsuz duyguyu hissetmek isteyen binlerce vatandaş, doğal yollar ile sahip olamadıkları çocukları çeşitli tıbbi yöntemler ya da evlat edinme yolu ile kendi ailelerine dahil etme gayreti içerisine girerler.
Bu noktada devreye giren Sosyal Güvenlik Kurumu, anne baba olma duygusunu tatmak isteyen bireyler için tüp bebek desteği vereceğini bildirmiştir.