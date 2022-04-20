RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK'dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30'u karşılanacak!

23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK'dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30'u karşılanacak!

Birçok farklı kategori altında hizmet geliştiren Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de çocuk sahibi olmak isteyen ancak normal yollar ile bu isteklerini yerine getiremeyen ülke vatandaşları için bir destek hizmeti sunacağını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin masraflarına ortak olunacağı bilgisi kaydedildi.

takvim.com.tr
20.04.2022 09:32 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:32
23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30’u karşılanacak!

Çocuk sahibi olmak, birçok bireyin gerekli yaşam koşullarını sağlamaları durumunda hayal ettiği konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlat sahibi sorumluluğunun büyük olmasının yanında oluşturduğu sonsuz duyguyu hissetmek isteyen binlerce vatandaş, doğal yollar ile sahip olamadıkları çocukları çeşitli tıbbi yöntemler ya da evlat edinme yolu ile kendi ailelerine dahil etme gayreti içerisine girerler.

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23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30’u karşılanacak!

Evlat edinme prosedürleri ile vakit kaybetmek istemeyen ya da kendi fizyolojik özellikleri aracılığı ile çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sıklık ile tüp bebek yönteminden yararlanmaktadırlar.

23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30’u karşılanacak!

Yumurtanın ve spermin laboratuvar ortamında döllenmesi ve döllenen yumurtanın çeşitli tıbbi yöntemler ile kadın rahmine yerleştirilmesi sonucunda gerçekleştirilen tüp bebek yöntemi, normal yollar ile çocuk sahibi olmak isteyen ancak olamayan kişilerin başvurdukları yöntemlerin başında gelmektedir.

23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30’u karşılanacak!

Hizmet alınan kuruluşa göre değişmek ile birlikte aile bütçelerini aşan fiyatlara sahip olan bu yöntem, birçok ailenin çocuk özlemi duymasına sebep olmaktadır.

23 yaşından büyük, 43 yaşından küçük olanlara SGK’dan ödeme desteği geldi! Yüzde 30’u karşılanacak!

Bu noktada devreye giren Sosyal Güvenlik Kurumu, anne baba olma duygusunu tatmak isteyen bireyler için tüp bebek desteği vereceğini bildirmiştir.

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