229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL' ye BOLLUK BEREKET! İçinde yok yok! MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 Ramazan paketi fiyatları! Yağ, çay, hurma...
2023 Ramazan kolisi fiyatları oldukça merak ediliyor. 11 ayın sultanına sayılı günler kala marketler Ramazan paketlerini duyurmaya başladı. Migros, Carrefour, Şok, Bim, Metro, A101 tarafından her bütçeye uygun olarak yapılan paketler büyük ilgi çekiyor. İşte 2023 Ramazan kolisi fiyat listesi...
14.03.2023 20:40 - Son Güncelleme: 14.03.2023 20:40
2023 Ramazan kolileri merak ediliyor. Birçok market tarafından yeni paketler duyuruldu. Migros, A101, BİM, METRO, Carrefour ramazan paketi fiyatlarını sizler için derledik. İşte detaylar...
1 kg Tat Kırmızı Mercimek,
1 kg Tat Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur,
750 g Billur İyotlu Sofra Tuzu,
500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay,
830 g Aro Domates Salçası,
180 g Çokokrem Fındık Kreması,
2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 g Arbella İrmik,
750 g Torku Küp Şeker,
51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk,
80 g Bizim Çorba – Ezogelin ürünlerinden oluşuyor.