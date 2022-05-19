22.977 TL - 45.954 TL arası maaş! Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor! Başvurular az evvel başladı! Kariyer Kapısı e-Devlet üzerinden...
Adalet Bakanlığı en düşük 22.977 TL, en yüksek 45.954 TL maaş ile personel arayışına geçti. Çalışmak isteyenlere yeni iş fırsatı! 18 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 2 Haziran 2022 saat 23:59:59'a kadar devam edecek başvuruların detayları gündemde yer alıyor. Binlerce kişi başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Öncelikle başvuruların Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alındığını belirtelim. Bu konuda şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği uyarısı yapıldı. İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...
22.977 TL - 45.954 TL arası maaş! Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor! Başvurular az evvel başladı! Kariyer Kapısı e-Devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün! Adalet Bakanlığı alımları KPSS 70 puan şartı ile yapacak. Kamuda çalışmak isteyen tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Sözleşmeli bilişim personeli alımlarını bekleyenlere müjde! 18 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başvurular devam ediyor. İşte detaylar...
PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C1 ve C2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),