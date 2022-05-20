Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Bugüne kadar hazırlanan 14 ayrı taslak teke düşürüldü. Müzakere masasına gelecek olan son taslakta, kimin hangi ek göstergeye kavuşacağı da ayrıntılı olarak yer aldı.
20.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 20.05.2022 06:58
Ek gösterge çalışması tamamlandı. Bugüne kadar hazırlanan 14 ayrı taslak teke indirildi. Bu metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.
NELER DEĞİŞİYOR?
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.
Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek.