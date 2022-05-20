Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.