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Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Bugüne kadar hazırlanan 14 ayrı taslak teke düşürüldü. Müzakere masasına gelecek olan son taslakta, kimin hangi ek göstergeye kavuşacağı da ayrıntılı olarak yer aldı.

20.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 20.05.2022 06:58
Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi

Ek gösterge çalışması tamamlandı. Bugüne kadar hazırlanan 14 ayrı taslak teke indirildi. Bu metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

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Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi

Müzakere masasına gelecek olan son taslakta, kimin hangi ek göstergeye kavuşacağı da ayrıntılı olarak yer aldı.

Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi

NELER DEĞİŞİYOR?
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

Yeni yıla yeni gösterge! Taslak müzakere edilecek: 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek.

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