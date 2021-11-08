225.000 TL’ye kadar kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi destekleri: Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları

Yapılan bildirimde sıfır faizli esnaf kredileri paketinde Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi, Ustalık Belgesi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara Kredi ile Kaybolmaya Yüz Tutan Mesleklerde Faaliyet Gösterenlere faizsiz gereksinim kredisi desteği verileceği ilan edildi.