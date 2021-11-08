225.000 TL'ye kadar kredi müjdesi! Halkbank faizsiz kredi destekleri: Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları
Tek tek açıklandı. 225.000 TL'ye kadar kredi müjdesi desteği! Nakit açığı olan vatandaşlar devayı bankalardan kredi çekmekte arıyorlar. Yükselen kredi faiz oranları vatandaşı köşeye sıkıştırırken bankaların faizsiz kredi kampanyaları bu amaçla yakından takip ediliyor. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir? Kimler destek kredisi çekebilir? Halkbank kredi başvuru şartları...
08.11.2021 12:54
- Son Güncelleme: 08.11.2021 12:54
Halk Bank kredi başvuruları rekor kırmaya devam ediyor! Halkbank faizsiz kredi kampanyaları kapsamında 3 değişik pakette sıfır faizli destek kredisi veriyor. Halk Bankası gereksinim kredisi paketleri! Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…
HALKBANK FAİZSİZ KREDİ PAKETLERİ İLE BAŞVURULAR BAŞLADI!
Başlatılan kampanya kapsamında Halkbank 3 esnaf kredisi paketine özel olarak sıfır faizli gereksinim kredisi desteği vereceğini ilan etti.
Esnaf ve Sanatkarlara Özel Krediler
Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…