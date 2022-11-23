22.00'da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! " Elinizi eteğinizi çekin..."
Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak FED tutanaklarının piyasayı nasıl etkliyeceği merak ediliyor. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken yatırımcılar ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
23.11.2022 19:15 - Son Güncelleme: 23.11.2022 19:15
Yatırımcılar, Federal Reserve'in daha fazla faiz artırımına ilişkin ipuçları sağlayacak son politika toplantı tutanaklarını bekliyor. Fed tutanaklarının 22.00'da açıklanması bekleniyor.
FED TUTANAKLARI, ALTININ NASIL ETKİLEYECEK?
ED&F Man Capital Markets analisti Edward Meir, "Fed tutanakları öncesinde piyasada biraz gerginlik var" açıklamasında bulunarak yatırımcıları uyardı.
"Altında yükseliş eğilimini doğrulamak için fiyatların 1.800 dolar direncinin üzerine çıkması çok önemli olacak. Piyasalar, Fed'in Aralık'ta 50 bps artırım yapmasının bekliyor. Ayrıca, enflasyon hedef aralığın oldukça üzerinde kalıyor. Bu yüzden, altının bu direnci bu yıl bitmeden kırmasının zor olacağını düşünüyoruz."