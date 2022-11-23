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Haberler Ekonomi 22.00'da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! " Elinizi eteğinizi çekin..."

22.00'da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! " Elinizi eteğinizi çekin..."

Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak FED tutanaklarının piyasayı nasıl etkliyeceği merak ediliyor. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken yatırımcılar ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.11.2022 19:15 - Son Güncelleme: 23.11.2022 19:15
22.00’da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! Elinizi eteğinizi çekin...

Yatırımcılar, Federal Reserve'in daha fazla faiz artırımına ilişkin ipuçları sağlayacak son politika toplantı tutanaklarını bekliyor. Fed tutanaklarının 22.00'da açıklanması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
22.00’da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! Elinizi eteğinizi çekin...

FED TUTANAKLARI, ALTININ NASIL ETKİLEYECEK?

ED&F Man Capital Markets analisti Edward Meir, "Fed tutanakları öncesinde piyasada biraz gerginlik var" açıklamasında bulunarak yatırımcıları uyardı.

22.00’da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! Elinizi eteğinizi çekin...

. Bu arada, ABD dayanıklı mal verileri ve haftalık ilk işsizlik başvuruları da yatırımcıların ilgilendiği konular arasında bulunuyor.

22.00’da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! Elinizi eteğinizi çekin...

"ALTIN DÜŞÜŞ TRENDİNE DEVAM EDECEK"

ANZ Bank'taki stratejistler tarafından yapılan açıklamada altın ile ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;

22.00’da FED tutanakları açıklanacak! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! Elinizi eteğinizi çekin...

"Altında yükseliş eğilimini doğrulamak için fiyatların 1.800 dolar direncinin üzerine çıkması çok önemli olacak. Piyasalar, Fed'in Aralık'ta 50 bps artırım yapmasının bekliyor. Ayrıca, enflasyon hedef aralığın oldukça üzerinde kalıyor. Bu yüzden, altının bu direnci bu yıl bitmeden kırmasının zor olacağını düşünüyoruz."

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