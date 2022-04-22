RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

Sağlık için çok faydalı ürünler arasında yer alan ve zaman zaman tüketilmek istenen balık fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilerek araştırılıyor. İstanbul Balık Hali'nde balık fiyatlarının kaç liradan alıcı bulduğu merak ediliyor ve 22 Nisan Cuma gününde arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Pelajik balıklar, iç su balıkları, dip balıkları, diğer su ürünleri olarak ayrılan ve fiyatları da bu kategorilere göre değişen balık fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

22.04.2022 17:14 - Son Güncelleme: 22.04.2022 17:14
📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

Havaların ısınmasıyla birlikte 15 Nisan'da av yasağı başladı ve güncel balık fiyatları da tüm illerden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İstanbul Balık Hali balık fiyatları düşmeye başladı mı? Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri kaç liradan alıcı buluyor? Doya doya balık yemek isteyenler için İstanbul Balık Hali'nde satılan balıkların fiyatlarını haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

Pelajik balıklar

Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Çipura Kilogram 60,00 TL 70,00 TL
📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

Kefal Kasa 100,00 TL 150,00 TL
Levrek Kilogram 60,00 TL 115,00 TL
Lüfer (Çanakkale) Adet 70,00 TL 80,00 TL

📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

İstavrit Kutu 250,00 TL 450,00 TL
İthal Uskumru Kilogram 30,00 TL 35,00 TL

📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

Sardalye Kutu 350,00 TL 450,00 TL
Somon Kilogram 60,00 TL 145,00 TL

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