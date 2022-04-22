📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!
Sağlık için çok faydalı ürünler arasında yer alan ve zaman zaman tüketilmek istenen balık fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilerek araştırılıyor. İstanbul Balık Hali'nde balık fiyatlarının kaç liradan alıcı bulduğu merak ediliyor ve 22 Nisan Cuma gününde arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Pelajik balıklar, iç su balıkları, dip balıkları, diğer su ürünleri olarak ayrılan ve fiyatları da bu kategorilere göre değişen balık fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
22.04.2022 17:14 - Son Güncelleme: 22.04.2022 17:14
Havaların ısınmasıyla birlikte 15 Nisan'da av yasağı başladı ve güncel balık fiyatları da tüm illerden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İstanbul Balık Hali balık fiyatları düşmeye başladı mı? Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri kaç liradan alıcı buluyor? Doya doya balık yemek isteyenler için İstanbul Balık Hali'nde satılan balıkların fiyatlarını haberimizde derledik.