📣22 Nisan balık fiyatları ne kadar? 📢İstanbul Balık Hali balık fiyatları! 📌Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri güncel fiyat listesi!

Havaların ısınmasıyla birlikte 15 Nisan'da av yasağı başladı ve güncel balık fiyatları da tüm illerden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İstanbul Balık Hali balık fiyatları düşmeye başladı mı? Pelajik, iç su, dip balıkları, diğer su ürünleri kaç liradan alıcı buluyor? Doya doya balık yemek isteyenler için İstanbul Balık Hali'nde satılan balıkların fiyatlarını haberimizde derledik.