Fiyatlar tek tek düştü! 3 zincir market bombayı patlattı! Freni patlamış kamyon gibi geliyor! 15 TL bile değil! ŞOK, A101 ve BİM'de bu hafta sonu o ürünler...
ŞOK, A101 ve BİM'de bu hafta sonu hangi ürünlerin indirime girdiği belli oldu. 3 zincir market güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi alışveriş için poşetlerini kapıp market market ürünleri incelemeye ve fiyat analizi yapmaya çıkmaya hazırlanıyor. Temel gıda ürünlerinde tüm marketler indirim uyguladı. Ayrıca elektronik ürünlerde de hatır sayılır indirimler göze çarptı. Telefon, plazma, laptop almak isteyenler, çeyiz alışverişi yapmak isteyenler ve mutfak için erzak alacaklar için ŞOK, A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik.
23.04.2022 12:44 - Son Güncelleme: 23.04.2022 12:44
3 zincir market harekete geçti. Hafta sonu için güncel aktüel kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. A101'de Yayla Osmancık yerli pirinç 21,95 TL'den 12,95 TL'ye düştü. BİM ve ŞOK'ta da hem gıda hem züccaciye, teknolojik ve giyimde büyük kampanya başladı. Fiyatlar tek tek düştü. Peki bu hafta sonu A101, ŞOK ve BİM'de hangi ürünler indirimde? Gelin hep birlikte bakalım...