Fiyatlar tek tek düştü! 3 zincir market bombayı patlattı! Freni patlamış kamyon gibi geliyor! 15 TL bile değil! ŞOK, A101 ve BİM’de bu hafta sonu o ürünler...

3 zincir market harekete geçti. Hafta sonu için güncel aktüel kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. A101'de Yayla Osmancık yerli pirinç 21,95 TL'den 12,95 TL'ye düştü. BİM ve ŞOK'ta da hem gıda hem züccaciye, teknolojik ve giyimde büyük kampanya başladı. Fiyatlar tek tek düştü. Peki bu hafta sonu A101, ŞOK ve BİM'de hangi ürünler indirimde? Gelin hep birlikte bakalım...