Temmuz'da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...
Memurları ve emeklileri Temmuz'da hem zam hem ek iyileştirme bekliyor. Hazırlıklar sürerken, ek bütçede personel ödeneğinde yüzde 40.5 artışa gidiliyor. İşte tablo tablo maaşlarda yaşanacak artış miktarı...
22.06.2022 06:57 - Son Güncelleme: 22.06.2022 06:57
Bu kapsamda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan 'personel giderleri' ve 'sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri' ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40.5'i oranında ödenek eklemesi yapılacak.