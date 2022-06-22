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Haberler Ekonomi Temmuz'da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

Temmuz'da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

Memurları ve emeklileri Temmuz'da hem zam hem ek iyileştirme bekliyor. Hazırlıklar sürerken, ek bütçede personel ödeneğinde yüzde 40.5 artışa gidiliyor. İşte tablo tablo maaşlarda yaşanacak artış miktarı...

22.06.2022 06:57 - Son Güncelleme: 22.06.2022 06:57
Temmuz’da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

Milyonlarca memur, emekli için Temmuz zam ayı olacak.

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Temmuz’da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

Memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı yansıtılırken, ek iyileştirme de bekleniyor.

Temmuz’da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

Temmuz zamları bütçede kendisini gösterdi. Ek ödenek teklifi TBMM'ye sunuldu.

Temmuz’da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

Bu kapsamda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan 'personel giderleri' ve 'sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri' ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40.5'i oranında ödenek eklemesi yapılacak.

Temmuz’da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

ENFLASYONA ENDEKSLİ
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.47 zam yapılırken, taban aylık ödemeleri de 2 bin 500 liraya çıkarılmış, memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı ise 2.5 puanlık ilaveyle yüzde 30.95'e yükseltilmişti.

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