Temmuz’da memur ve emeklilerine %40 artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam! İşte tüm detaylar...

ENFLASYONA ENDEKSLİ

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.47 zam yapılırken, taban aylık ödemeleri de 2 bin 500 liraya çıkarılmış, memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı ise 2.5 puanlık ilaveyle yüzde 30.95'e yükseltilmişti.

