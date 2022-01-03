2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan enflasyon verileriyle milyonlarca kişinin maaşı hesaplanıyor. Son olarak geçtiğimiz yılın Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılmıştı. 2022 yılının gelmesiyle birlikte de yeni maaş zamları merakla bekleniyordu. Milyonların heyecanla beklediği tutar bugün netlik kazanacak. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 kalem kalem hesaplanan zamlı maaşlar sonrası kim ne kadar ödeme alacak? İşte son gelişmeler...
03.01.2022 07:26
- Son Güncelleme: 03.01.2022 07:26
Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor.Hher yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak 2022 zammı belli olacak. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla belli olacak zamlar öncesinde milyonlarca emekli ve memur zam oranını açıklanacağı saate odaklandı. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu