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Haberler Ekonomi 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam için beklediği gün gelip çattı. Yılda 2 defa emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor ve miktar enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan enflasyon verileriyle milyonlarca kişinin maaşı hesaplanıyor. Son olarak geçtiğimiz yılın Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılmıştı. 2022 yılının gelmesiyle birlikte de yeni maaş zamları merakla bekleniyordu. Milyonların heyecanla beklediği tutar bugün netlik kazanacak. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 kalem kalem hesaplanan zamlı maaşlar sonrası kim ne kadar ödeme alacak? İşte son gelişmeler...

03.01.2022 07:26 - Son Güncelleme: 03.01.2022 07:26
2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor.Hher yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak 2022 zammı belli olacak. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla belli olacak zamlar öncesinde milyonlarca emekli ve memur zam oranını açıklanacağı saate odaklandı. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

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2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Milyonların Ocak zammını gösterecek enflasyon verileri bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla yeni kazançlar ortaya çıkacak.

2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

Milyonlarca kişi yeni aylıklarına ay içerisinde kavuşacak. İşte bugün açıklanacak enflasyon verileriyle belirlenecek artışlar:

2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı olacak. Ayrıca ek iyileştirmenin de enflasyon verilerinin ardından duyurulması bekleniyor.

2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

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