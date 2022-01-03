2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu

Milyonlarca emekli zamla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor.Hher yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılmaktadır. Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak 2022 zammı belli olacak. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla belli olacak zamlar öncesinde milyonlarca emekli ve memur zam oranını açıklanacağı saate odaklandı. Peki, 2100, 2000, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte Ocak 2022 emekli kalem kalem hesaplanan zamlı maaş tablosu