21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Aralık ayı kamu sektöründe çalışan olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Çeşitli kamu kurumları yıl sonuna kadar birçok alım gerçekleştirecek. Polis Memuru, mühendis, öğretim üyeleri ve daha fazlası için başvurular devam ediyor.

POMEM 12 Bin Polis Memuru Alımı 2024



Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2024 yılında toplam 12.000 polis memuru alınacak. Bu alımda, lisans mezunu 9.600 erkek ve kadın adayın yanı sıra önlisans mezunu 2.400 erkek ve kadın aday da yer alacak.

Başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2024 saat 17:00 olarak belirlenmiş.

AFAD 1.000 Arama ve Kurtarma Teknikeri Alacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla 1.000 arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak. Başvurular, 9-17 Aralık tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek.