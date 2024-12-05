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21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

2024 yılı itibarıyla kamu sektöründe işe girmeyi planlayan binlerce vatandaş için memur ve işçi alımları heyecanla bekleniyor. Özellikle KPSS'siz alımların da olması başvuruları daha cazip kılıyor. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları yıl sonuna kadar personel alım ilanlarını yayımlamaya başladı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 14:10
21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Aralık ayı kamu sektöründe çalışan olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Çeşitli kamu kurumları yıl sonuna kadar birçok alım gerçekleştirecek. Polis Memuru, mühendis, öğretim üyeleri ve daha fazlası için başvurular devam ediyor.

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

POMEM 12 Bin Polis Memuru Alımı 2024

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2024 yılında toplam 12.000 polis memuru alınacak. Bu alımda, lisans mezunu 9.600 erkek ve kadın adayın yanı sıra önlisans mezunu 2.400 erkek ve kadın aday da yer alacak.

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2024 saat 17:00 olarak belirlenmiş.

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

AFAD 1.000 Arama ve Kurtarma Teknikeri Alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla 1.000 arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak. Başvurular, 9-17 Aralık tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek.

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

TSE Personel Alımı: 161 Yeni İstihdam Fırsatı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), mühendis, kimyager ve denetçi yardımcısı pozisyonları için toplam 161 personel alımı yapacak. Başvurular 1 Aralık – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı pozisyonunda 5 yeni alım gerçekleştirecek. Başvurular 9 Aralık – 20 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 İşçi Alımı Yapacak

Zonguldak'ta faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı için ilana çıkacak. Alımlar 9 Aralık – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru sahipleri arasında 20 Aralık'ta kura çekimi yapılacak.

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Üniversitelerden Öğretim Üyesi ve Elemanı Alımları

Birçok üniversite, öğretim üyeliği ve elemanlık pozisyonları için alımlar yapacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi: 116 öğretim üyesi alacak (5 Aralık – 19 Aralık).
Süleyman Demirel Üniversitesi: 9 öğretim üyesi alacak (4 Aralık – 18 Aralık).

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi: 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak (5 Aralık - 19 Aralık)

Anadolu Üniversitesi: 17 Öğretim Elemanı Alacak (4 Aralık - 18 Aralık)

Bitlis Eren Üniversitesi: 5 Öğretim Elemanı Alacak (4 Aralık - 18 Aralık)

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Yozgat Bozok Üniversitesi: 1 Öğretim Üyesi Düzeltme İlanı (4 Aralık - 13 Aralık)
Anadolu Üniversitesi: 30 Öğretim Üyesi Alacak (4 Aralık - 18 Aralık)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: 10 Denetçi Yardımcısı Alacak (5 Aralık - 13 Aralık)

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Süleyman Demirel Üniversitesi: 9 Öğretim Üyesi Alacak (4 Aralık - 18 Aralık)
Düzce Üniversitesi: Düzeltme İlanı (3 Aralık - 13 Aralık)
İzmir Demokrasi Üniversitesi: 4 Sözleşmeli Personel Alacak (3 Aralık - 17 Aralık)

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 29 Uzman Yardımcısı Alacak (16 Aralık - 30 Aralık)
Dokuz Eylül Üniversitesi: 128 Öğretim Üyesi Alacak (3 Aralık - 18 Aralık)
Dokuz Eylül Üniversitesi: 3 Öğretim Elemanı Alacak (3 Aralık - 18 Aralık)
Kastamonu Üniversitesi: Düzeltme İlanı (3 Aralık - 10 Aralık)

21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

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