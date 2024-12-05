21 kurum 12.815 memur alımı yapacak! POMEM, AFAD, Karayolları, TTK ve birçok kurum duyurdu

Aralık ayı kamu sektöründe çalışan olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Çeşitli kamu kurumları yıl sonuna kadar birçok alım gerçekleştirecek. Polis Memuru, mühendis, öğretim üyeleri ve daha fazlası için başvurular devam ediyor.
POMEM 12 Bin Polis Memuru Alımı 2024
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2024 yılında toplam 12.000 polis memuru alınacak. Bu alımda, lisans mezunu 9.600 erkek ve kadın adayın yanı sıra önlisans mezunu 2.400 erkek ve kadın aday da yer alacak.
Başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 9 Aralık 2024 saat 17:00 olarak belirlenmiş.
AFAD 1.000 Arama ve Kurtarma Teknikeri Alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla 1.000 arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak. Başvurular, 9-17 Aralık tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı pozisyonunda 5 yeni alım gerçekleştirecek. Başvurular 9 Aralık – 20 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 İşçi Alımı Yapacak
Zonguldak'ta faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı için ilana çıkacak. Alımlar 9 Aralık – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru sahipleri arasında 20 Aralık'ta kura çekimi yapılacak.
Üniversitelerden Öğretim Üyesi ve Elemanı Alımları
Birçok üniversite, öğretim üyeliği ve elemanlık pozisyonları için alımlar yapacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi: 116 öğretim üyesi alacak (5 Aralık – 19 Aralık).
Süleyman Demirel Üniversitesi: 9 öğretim üyesi alacak (4 Aralık – 18 Aralık).
Boğaziçi Üniversitesi: 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak (5 Aralık - 19 Aralık)
Anadolu Üniversitesi: 17 Öğretim Elemanı Alacak (4 Aralık - 18 Aralık)
Bitlis Eren Üniversitesi: 5 Öğretim Elemanı Alacak (4 Aralık - 18 Aralık)
Süleyman Demirel Üniversitesi: 9 Öğretim Üyesi Alacak (4 Aralık - 18 Aralık)
Düzce Üniversitesi: Düzeltme İlanı (3 Aralık - 13 Aralık)
İzmir Demokrasi Üniversitesi: 4 Sözleşmeli Personel Alacak (3 Aralık - 17 Aralık)
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 29 Uzman Yardımcısı Alacak (16 Aralık - 30 Aralık)
Dokuz Eylül Üniversitesi: 128 Öğretim Üyesi Alacak (3 Aralık - 18 Aralık)
Dokuz Eylül Üniversitesi: 3 Öğretim Elemanı Alacak (3 Aralık - 18 Aralık)
Kastamonu Üniversitesi: Düzeltme İlanı (3 Aralık - 10 Aralık)