Başvurusu başladı! Milli Emlak’tan 62.000 TL’ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

Artan konut fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla devlet, arazilerini satışa sunmaya devam ediyor. Ekspertiz değerleri belirlenen bu arsalar hem yatırımcılar hem de konut yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Milli Emlak'ın açıkladığı fiyatlar benzer arsalara kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da uygun bütçelerle arsa sahibi olmayı isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Milli Emlak tarafından paylaşılan son ilana göre 62.000 TL'ye 2.493,20 m² arsa satışı yapılacak. İşte, ilana ilişkin detaylar...
İLAN DETAYLARI
Tahmin Edilen İhale Bedeli: 62.500,00 TL
Teminat Bedeli: 18.750,00 TL
Uygun Yüzölçümü: 2.493,20 m²
İhale Tarihi: 06/12/2024
İhale Saati: 10:30
İhale Yeri:Yozgat
İLAN DETAYLARI
Taşınmaz No: 66010105621
Pafta/Ada/Parsel: I33-C-03-C/101/307
İmar Durumu: Hayır
Yasal Dayanak: 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü: 2.493,20 m²
Uygun Görülen Yüzölçümü: 2.493,20 m²
Milli Emlak arsa satın alma süreci nasıl ilerliyor?
Milli Emlak tarafından yayımlanan güncel ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, ilan detayları hakkında Milli Emlak'ın resmi web sitesinden veya yerel Milli Emlak müdürlüklerinden bilgi alabilirler.