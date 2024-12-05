SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Başvurusu başladı! Milli Emlak'tan 62.000 TL'ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

Değişen piyasa koşulları nedeniyle konut sahibi olmak zor hale geldi. Milli Emlak tarafından duyurulan arsa satış ilanları emlak piyasasında dikkat çeken fırsatlar sunmaya devam ediyor. Aralık 2024 itibarıyla piyasa fiyatlarının oldukça altında olan hazine arazileri ve konut imarlı arsalar ev sahibi olmayı hedefleyenler için cazip seçenekler haline geliyor. İşte, Milli Emlak tarafından paylaşılan güncel arsa ilanının detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:26
Başvurusu başladı! Milli Emlak’tan 62.000 TL’ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

Artan konut fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla devlet, arazilerini satışa sunmaya devam ediyor. Ekspertiz değerleri belirlenen bu arsalar hem yatırımcılar hem de konut yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Milli Emlak'ın açıkladığı fiyatlar benzer arsalara kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da uygun bütçelerle arsa sahibi olmayı isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Milli Emlak tarafından paylaşılan son ilana göre 62.000 TL'ye 2.493,20 m² arsa satışı yapılacak. İşte, ilana ilişkin detaylar...

Başvurusu başladı! Milli Emlak’tan 62.000 TL’ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

İLAN DETAYLARI

Tahmin Edilen İhale Bedeli: 62.500,00 TL

Teminat Bedeli: 18.750,00 TL

Uygun Yüzölçümü: 2.493,20 m²

İhale Tarihi: 06/12/2024

İhale Saati: 10:30

İhale Yeri:Yozgat

Başvurusu başladı! Milli Emlak’tan 62.000 TL’ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

İLAN DETAYLARI

Taşınmaz No: 66010105621

Pafta/Ada/Parsel: I33-C-03-C/101/307

İmar Durumu: Hayır

Yasal Dayanak: 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü: 2.493,20 m²

Uygun Görülen Yüzölçümü: 2.493,20 m²

Başvurusu başladı! Milli Emlak’tan 62.000 TL’ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

Milli Emlak arsa satın alma süreci nasıl ilerliyor?

Milli Emlak tarafından yayımlanan güncel ilanlara başvurmak isteyen vatandaşlar, ilan detayları hakkında Milli Emlak'ın resmi web sitesinden veya yerel Milli Emlak müdürlüklerinden bilgi alabilirler.

Başvurusu başladı! Milli Emlak’tan 62.000 TL’ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

Son tarihlere dikkat edilmesi önemli!

Yukarıda paylaştığımız arsa ilanının

İhale Tarihi: 06/12/2024

İhale Saati: 10:30

(Bu tarihlere dikkat edilmesi önemlidir.)

SON DAKİKA