Başvurusu başladı! Milli Emlak’tan 62.000 TL’ye 2.493,20 m² arsa müjdesi

Artan konut fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla devlet, arazilerini satışa sunmaya devam ediyor. Ekspertiz değerleri belirlenen bu arsalar hem yatırımcılar hem de konut yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Milli Emlak'ın açıkladığı fiyatlar benzer arsalara kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da uygun bütçelerle arsa sahibi olmayı isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Milli Emlak tarafından paylaşılan son ilana göre 62.000 TL'ye 2.493,20 m² arsa satışı yapılacak. İşte, ilana ilişkin detaylar...