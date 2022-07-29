2023 Ocak zammı için ipucu geldi! Emekliye en az 5.281 TL, memura 10 bin 350 TL maaş! TEFE TÜFE Ocak enflasyon zammı ile SSK, Bağkur'luya %12, memurlara %13.68 artış hesaplama tablosu!

Emekliler ve memurlar Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Ocak ayı zammı için ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon tahminini 60.4 açıklandı. Emekli ve memurlar şimdiden Ocak zammını beklemeye başladı. 6 aylık veri sonrası Ocak zammı da netleşecek. Yıl sonu tahminine göre ocak zammı SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında yüzde 12.68, memurlara ve emeklilerine ise yüzde 5.68 fark ile 13.68 zam göründü. Peki, kim ne kadar alacak? Ocak zammı ile emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!