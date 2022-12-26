Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul... 2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi! 85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek!
2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! 85.4 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 8 bin 506 lira olduğu duyurmuştu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşandı.
26.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:30
2023 yılı öncesi asgari ücret başta olmak üzere işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok ödemenin zammı belli oldu. Başkan Erdoğan 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu vatandaşlarla paylaştı. Böylece asgari ücrette yüzde 54 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Emekli ve memur maaşları da 3 Ocak'ta belli olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi kalemde ne kadar artış olduğu yeni yıl öncesi araştırılıyor.