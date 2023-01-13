2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...
Bugün yapılan kurada Eskişehir Merkez'de 1.800 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Eskişehir 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Eskişehir konut kura İSİM LİSTESİ!
13.01.2023 12:42 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:42
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için sıra Eskişehir kura çekimine geldi. Toplamda 2.499 konut hak sahibini bulacak. Eskişehir'de; Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han ve Mihalgazi ilçelerine konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.