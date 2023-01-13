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Haberler Ekonomi 2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

Bugün yapılan kurada Eskişehir Merkez'de 1.800 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Eskişehir 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Eskişehir konut kura İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
13.01.2023 12:42 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:42
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için sıra Eskişehir kura çekimine geldi. Toplamda 2.499 konut hak sahibini bulacak. Eskişehir'de; Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han ve Mihalgazi ilçelerine konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

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TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

TOKİ ESKİŞEHİR 2+1 - 3+1 KURA SONUÇLARI

TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Eskişehir Merkez'deki 1800 konut için kazanan isimler belli oluyor.

ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

TOKİ ESKİŞEHİR EVLERİ NERELERDE?

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

ESKİŞEHİR TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eskişehir kura çekimi 13-14 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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