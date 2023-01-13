2+1 3+1 Eskişehir 2 bin 499 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi...

TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için sıra Eskişehir kura çekimine geldi. Toplamda 2.499 konut hak sahibini bulacak. Eskişehir'de; Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han ve Mihalgazi ilçelerine konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!