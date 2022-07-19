20.655 TL devlet katkısı! SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c... Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak!
Emekli olup rahat bir yaşam sürmek isteyenler için ek gelir kapısı! 10 yılla 56 yaşında emekli olmak mümkün. Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylar mercek altına alındı. Emekli maaşının yanında ikinci bir ödeme alabilmek için BES'e kayıtlı olmak gerekiyor. Sistemde en az 10 yıl kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda BES'ten emekli olabilirsiniz. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
19.07.2022 09:58 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:58
Erken emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Prim şartı yok. Rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemi BES ile vatandaşlar emekliliğini çok rahat geçiriyor. SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c ve diğer tüm çalışanlar yararlanabiliyor. Peki BES nedir? BES ile nasıl emekli olurum?
HER 100 TL'YE 30 TL DEVLETTEN!
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı uygulaması sayesinde, sisteme yatıracağınız her katkı payının %30'u kadar ek bir tutar, sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktirilir.