20.655 TL devlet katkısı! SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c... Emeklilikte ek ödeme müjdesi! 56 yaşında emekli olanlar 2 maaş alacak!

Erken emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Prim şartı yok. Rahat bir emeklilik dönemi için bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasını sağlayan, Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemi BES ile vatandaşlar emekliliğini çok rahat geçiriyor. SSK, Bağ-Kur 4a, 4b, 4c ve diğer tüm çalışanlar yararlanabiliyor. Peki BES nedir? BES ile nasıl emekli olurum?