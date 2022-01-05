202.900 TL-248.100 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Azami indirimle anahtar teslim fırsatı kaçmaz! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi
Yeni yıl geldi, sıfır otomobilde yeni kampanyalar başladı. Geçen yılın sonlarına doğru döviz kurunda yaşanan yüzde 40 üzeri düşüş sonrası markalar sıfır otomobil fiyatlarında indirim yaptı. Yeni bir araç almak isteyenler bir yandan bankaların taşıt kredisi kampanyalarını takip ederken öte yandan da araba markalarının fiyat indirimlerini mercek altına aldı. Araba fiyatlarını kapsamlı bir şekilde incelediğimizde Renault Yeni Clio 2021 model tavsiye edilen fiyatı 248.100 TL'ye düştü. Bu aracı 244.900 TL'lik fiyatıyla Fiat'ın Egea modeli takip ediyor. Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası bazı otomobil markaları model fiyat listesini güncelleyerek mevcut fiyatları düşürdü.
05.01.2022 13:16
- Son Güncelleme: 05.01.2022 13:19
202.900 TL-248.100 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Azami indirimle anahtar teslim fırsatı kaçmaz! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi belli oluyor. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yerini edindi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından Renault Yeni Clio 2021 model tavsiye edilen fiyatı 248.100 TL oldu. Markalardan yeni fiyat listeleri geldikçe haberimizin içerisinde kapsamlı bir şekilde eklenecektir.