202.900 TL-248.100 TL'ye sıfır arabalar geliyor! Azami indirimle anahtar teslim fırsatı kaçmaz! Fiat, Renault'ta yılın ilk kampanyalı fiyat listesi belli oluyor. Bu bağlamda sıfır otomobil fiyatları son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yerini edindi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından otomobil markaları fiyatlarda indirime gitti. Yapılan bu indirimlerin ardından Renault Yeni Clio 2021 model tavsiye edilen fiyatı 248.100 TL oldu. Markalardan yeni fiyat listeleri geldikçe haberimizin içerisinde kapsamlı bir şekilde eklenecektir.