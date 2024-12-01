Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret pazarlığı 10 Aralık'ta başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı yapacak. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkları üç toplantı boyunca sürmesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken hem işçilerin geçim durumları hem de istihdamın korunması, işverene maliyet gibi konular masaya geliyor.

Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Aralık ayında 2024 yılı enflasyonu henüz kesinleşmemesine rağmen tahminler üzerinden değerlendirme yapılabilecek. Bu sene önümüzdeki yıl için beklenen enflasyon oranının da masaya geleceği konuşuluyor.

YILLIK BELİRLENDİ

Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücret yıllık olarak belirlenmiş ve 2024 yılı için ücretlere yüzde 49 artış yapılmıştı. Buna göre mevcut asgari ücret ile ilgili rakamlar şu şekilde oluştu:

MEVCUT DURUM

Brüt asgari ücret: 20.002 TL

Net asgari ücret: 17.002 TL

İşverene maliyet: 23.503 TL