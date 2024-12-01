Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret pazarlığı 10 Aralık'ta başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı yapacak. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkları üç toplantı boyunca sürmesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken hem işçilerin geçim durumları hem de istihdamın korunması, işverene maliyet gibi konular masaya geliyor.
Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Aralık ayında 2024 yılı enflasyonu henüz kesinleşmemesine rağmen tahminler üzerinden değerlendirme yapılabilecek. Bu sene önümüzdeki yıl için beklenen enflasyon oranının da masaya geleceği konuşuluyor.
YILLIK BELİRLENDİ
Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücret yıllık olarak belirlenmiş ve 2024 yılı için ücretlere yüzde 49 artış yapılmıştı. Buna göre mevcut asgari ücret ile ilgili rakamlar şu şekilde oluştu:
EN DÜŞÜK TAHMİN OVP'DE
2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlere bakıldığında en düşük tahmin yüzde 41.5 ile Orta Vadeli Program'da yer aldı. Ancak daha sonra bu tahminler yukarı doğru revize edildi. Fakat Komisyon bu tahmini dikkate alırsa Asgari Ücret şu şekilde gerçekleşecek.
MERKEZ AÇIKLADI
OVP'deki yüzde 41.5 tahminine rağmen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu. Komisyon bu tahmini dikkate alırsa asgari ücret şu şekilde gerçekleşecek:
YÜZDE 44 ARTARSA
Brüt ücret: 28.803 TL
Net ücret: 24.483 TL
İşverene maliyet: 33.844 TL
ORTALAMA ORANLAR
İş dünyasının ise yıllık enflasyon yerine önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon ile bu yılki enflasyonun ortalamasına göre artış yapılması talebini masaya getireceği konuşuluyor. Önümüzdeki yıl OVP'de yüzde 17 civarında bir enflasyon beklenirken, yapılan tahminlerin yüzde 20-25 oranlarının ortaya çıkacağı hesaplanıyor. Bu oranlara ve ortalama rakamlara göre ise asgari ücret hesaplamaları şu şekilde gerçekleşiyor:
YÜZDE 25 ARTARSA
Brüt ücret: 25.003
Net ücret: 21.253
İşverene maliyet: 29.379
YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 26.003
Net ücret: 22.103
İşverene maliyet: 30.55
YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 27.003
Net ücret: 22.953
İşverene maliyet: 31.730