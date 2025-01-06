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Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

Bu ay artan maaşlarla birlikte hastalık, iş kazası ve annelik gibi hallerde sigortalılara verilen rapor parası yükseldi. Asgari ücret zammı da yapılacak en düşük ödemeyi artırdı. Peki hastalanan, doğum yapan ne alacak?

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 06:58 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 06:58
Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

Yeni yılla birlikte artan maaşlar pek çok ödeme gibi iş göremezlik ödeneğine yani rapor parasına da yansıdı. Asgari ücret zammı da en düşük ödemeyi yükseltti.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen rapor parası, gelire göre değişirken; 1 Ocak'tan itibaren en düşük günlük rapor parası yeni asgari ücretle yatarak tedavilerde 333,38 liradan 433,43 liraya, ayakta tedavilerde 444,50 liradan 577,90 liraya çıktı.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166,69 liradan 216,71, ayakta tedavilerde de 222,25 liradan 288,95 liraya ulaştı. Annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları 112 günlük rapor parası da en az 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya yükseldi.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

KİMLER ALIYOR?
Hastalık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneği 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıları, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencileri, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, intörn öğrencileri, ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanları kapsıyor.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

Analık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneğinden de 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ- Kur) sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar yararlanabiliyor.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

NE GEREKİYOR?
Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor.

Rapor parasına Ocak artışı: Hastalanana ödeme devletten

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