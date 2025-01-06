Yeni yılla birlikte artan maaşlar pek çok ödeme gibi iş göremezlik ödeneğine yani rapor parasına da yansıdı. Asgari ücret zammı da en düşük ödemeyi yükseltti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen rapor parası, gelire göre değişirken; 1 Ocak'tan itibaren en düşük günlük rapor parası yeni asgari ücretle yatarak tedavilerde 333,38 liradan 433,43 liraya, ayakta tedavilerde 444,50 liradan 577,90 liraya çıktı.

Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166,69 liradan 216,71, ayakta tedavilerde de 222,25 liradan 288,95 liraya ulaştı. Annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları 112 günlük rapor parası da en az 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya yükseldi.

KİMLER ALIYOR?

Hastalık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneği 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıları, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencileri, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, intörn öğrencileri, ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanları kapsıyor.