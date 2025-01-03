2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise özel okul güncel fiyat listesi

Bakan Tekin, özel okulların eğitim ücretlerine yalnızca enflasyon oranında zam yapabileceğini belirtti. Ancak eğitim ücretlerine getirilen bu sınırlama okulların diğer alanlarda telafi arayışlarına giren yönünü de gündeme getirdi.

Özellikle yemek, kıyafet, servis ve kitap gibi hizmetlerin fiyatlarında yapılan büyük artışlara karşı bir düzenleme çalışması başlatıldı.

Bakan Tekin, özel okulların eğitim ücretleri dışındaki kalemlerde de enflasyon artışı üzerinde zam yapmalarının engellenmesi için bir yönetmelik hazırlandığını açıkladı.

Bu adımla ailelerin karşılaştığı ek maliyetlerin daha fazla artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.