PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise özel okul güncel fiyat listesi

Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin aileleri 2025 yılına dair zam haberleriyle endişeli bir bekleyiş içinde. Özellikle son birkaç yıldır eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek, kıyafet, servis ve kitap gibi kalemlerde yüzde 100'lere varan artışlar gözlemlenmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla 2025'te bu tür zamların önüne geçilecek gibi görünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:02
2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise özel okul güncel fiyat listesi

Bakan Tekin, özel okulların eğitim ücretlerine yalnızca enflasyon oranında zam yapabileceğini belirtti. Ancak eğitim ücretlerine getirilen bu sınırlama okulların diğer alanlarda telafi arayışlarına giren yönünü de gündeme getirdi.

2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise özel okul güncel fiyat listesi

Özellikle yemek, kıyafet, servis ve kitap gibi hizmetlerin fiyatlarında yapılan büyük artışlara karşı bir düzenleme çalışması başlatıldı.

2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise özel okul güncel fiyat listesi

Bakan Tekin, özel okulların eğitim ücretleri dışındaki kalemlerde de enflasyon artışı üzerinde zam yapmalarının engellenmesi için bir yönetmelik hazırlandığını açıkladı.

2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise özel okul güncel fiyat listesi

Bu adımla ailelerin karşılaştığı ek maliyetlerin daha fazla artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2025 özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise özel okul güncel fiyat listesi

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2025?

Bakan Tekin açıklamasında, "Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna geçmişlerdi. Orada da bir yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapıyoruz" dedi.