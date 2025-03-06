2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

Borsa İstanbul (BIST) yatırımcıları için kritik dönemlerden biri olan temettü sezonu başladı! Mart ayında 13 şirket hissedarlarına temettü dağıtacak.
✅ Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) → 💸 4.9419 TL
✅ Akbank T.A.Ş. (AKBNK) → 💸 1.0387 TL
✅ Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) → 💸 4.7222 TL
✅ Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) → 💸 0.1548 TL
✅ Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) → 💸 6.6172 TL
✅ Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) → 💸 45.0500 TL
✅ Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) → 💸 0.5993 TL
✅ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) → 💸 4.8167 TL
✅ Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) → 💸 3.5700 TL
✅ Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. (BRISA) → 💸 1.8102 TL