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2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

Borsa İstanbul (BIST) yatırımcıları için 2025 Mart ayı oldukça hareketli geçiyor. Mart ayında birçok şirket temettü dağıtımı yapacak. İşte, net temettü miktarları ve ödeme tarihleriyle birlikte Mart 2025 temettü takvimi...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 22:50 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 22:50
2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

Borsa İstanbul (BIST) yatırımcıları için kritik dönemlerden biri olan temettü sezonu başladı! Mart ayında 13 şirket hissedarlarına temettü dağıtacak.

2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

🏢 18 Mart 2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)💸 0.2480 TL

🔨 24 Mart 2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler

Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (AKCNS)💸 5.3287 TL

🏗️ 25 Mart 2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM)💸 8.5850 TL

2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

📅 26 Mart 2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)💸 4.9419 TL
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)💸 1.0387 TL
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)💸 4.7222 TL

2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

🏦 28 Mart 2025'te Temettü Dağıtacak Şirketler

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)💸 0.1548 TL
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)💸 6.6172 TL
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN)💸 45.0500 TL
Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP)💸 0.5993 TL
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)💸 4.8167 TL
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)💸 3.5700 TL
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. (BRISA)💸 1.8102 TL

2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

💡 TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin karlarını hissedarlarıyla paylaşmak için yaptığı nakit ya da hisse senedi dağıtımıdır. Temettü almak için temettü tarihi öncesinde hisse senedi sahibi olmak gerekir. Bu yıl Mart ayında toplam 13 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. BIST'te yatırımı olanlar için kazançlı bir dönem olabilir!

2025 Mart hangi şirketler temettü dağıtacak? 13 şirketten ödeme geliyor

Fotoğraflar: AA