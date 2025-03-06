10 yıl çalışıp istifa edenler kıdem tazminatı alabilir mi? 10 yıl çalışana tazminat hakkı!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, 2025 yılında kıdem tazminatı almak isteyen çalışanlar, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirdiklerinde istifa ederek tazminat hakkını talep edebilir. Ancak, bu süreci doğru takip etmeyenler kıdem tazminatı haklarını kaybedebilir.
İstifa Edenler Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
Normal şartlarda istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi gereğince, emeklilik için yaş şartı dışındaki koşulları yerine getiren çalışanlar, istifa ederek kıdem tazminatı hakkı kazanabilirler. Bu durumda, çalışanlar SGK'dan "kıdem tazminatı almaya uygundur" yazısı alarak işverene sunmalı ve istifa dilekçelerinde emeklilik şartlarının tamamlandığını belirtmelidir.
İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI
Bu tarihten önce sigortalı olan çalışanlar, en az 3600 prim gününü tamamlamaları ve 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmaları halinde kıdem tazminatı hakkı kazanabilir.
Bu tarihler arasında sigortalı olanlar için iki farklı seçenek bulunmaktadır:
7000 prim gününü tamamlayanlar kıdem tazminatı hakkı kazanabilir.
4500 prim gününü dolduran ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar da kıdem tazminatı alabilir.
Kıdem tazminatı hakkı için prim şartı 7200 güne çıkarılmıştır.
1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar için kademeli prim günü uygulaması geçerlidir. Bu nedenle çalışanların sigortalılık süresine göre prim günü hesaplanmalıdır.
KISMİ EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI
Kısmi emeklilik, tam emekliliğin gerektirdiği yaş şartı tamamlanmadan sigortalılık süresi ve prim günü şartlarının yerine getirilmesiyle kazanılan bir statüdür.
1999 öncesi sigortalılar için: 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü.
1999 - 2008 arası sigortalılar için: 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü.
2008 sonrası sigortalılar için: Kademeli prim şartı uygulanarak 4600 - 5400 prim günü.
Ancak, kıdem tazminatı almak, emeklilik için yeterli değildir; çalışanların yaş şartını da tamamlamaları gerekmektedir.
KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN SGK YAZISI ŞART!
Kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanların yapması gereken ilk şey, SGK'dan "kıdem tazminatı yazısı" almaktır. Bu belgeyi almadan istifa edenler, kıdem tazminatı hakkını kaybedebilir. Ayrıca, istifa dilekçesinde yaş şartı haricindeki emeklilik şartlarının yerine getirildiği açıkça belirtilmelidir.
Fotoğraflar: AA