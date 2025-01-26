2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2025 yılına kadar sürecek kamu toplu iş sözleşmeleri için kurulan "Koordinasyon Kurulu"nun faaliyetlerini değerlendirdi. Yapılan açıklamada müzakerelerin olumlu sonuçlanarak, işçilerin ücret ve sosyal ödemelerinin satın alma gücü ve refah seviyelerini artıracak şekilde belirlenmesinin öncelikli hedef olarak belirlendiği ifade edildi.

Kamu toplu iş sözleşmeleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan bu süreç yetkili konfederasyonların koordinasyonunda ilerliyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay'ın başkanlığında, konfederasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla bir konukevinde toplandı.

Çalışma hayatındaki güncel konuların ele alındığı toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.