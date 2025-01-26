PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

Kamu işçisinin 2025-2026 yıllarında alacağı zam oranı, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yapılacak kritik toplantılarla netleşiyor. 600 bin kamu işçisinin maaş artışı için büyük önem taşıyan bu süreçte toplu sözleşme zam pazarlığının ilk detayları kamuoyuna duyuruldu. Peki Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 15:50
2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2025 yılına kadar sürecek kamu toplu iş sözleşmeleri için kurulan "Koordinasyon Kurulu"nun faaliyetlerini değerlendirdi. Yapılan açıklamada müzakerelerin olumlu sonuçlanarak, işçilerin ücret ve sosyal ödemelerinin satın alma gücü ve refah seviyelerini artıracak şekilde belirlenmesinin öncelikli hedef olarak belirlendiği ifade edildi.

2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

Kamu toplu iş sözleşmeleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan bu süreç yetkili konfederasyonların koordinasyonunda ilerliyor.

2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay'ın başkanlığında, konfederasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla bir konukevinde toplandı.

2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

Çalışma hayatındaki güncel konuların ele alındığı toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

Toplu İş Sözleşmesi Süreci

Bildiride, kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayacak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiği hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

"Koordinasyon Kurulu'nun Çalışmaları ve Öncelikler"

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2025'te sonuçlanacak kamu toplu iş sözleşmelerinin dayanışma içinde birlikte sonuçlandırılması için oluşturulan 'Koordinasyon Kurulu' çalışmalarını değerlendirmiştir.

2025 Kamu İşçisi Zam Oranı Toplu Sözleşmesi: 600 bin işçi için çerçeve belli oluyor! Maaş zammı, refah...

Müzakerelerin olumlu sonuçlanarak, ücret ve sosyal ödemelerin satın alma gücünü ve refahı artıracak biçimde belirlenmesi, iş şartlarının iyileşmesi öncelikli konuların başında gelmektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ilgili sendika genel başkanlarının katılımıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'nun sürdüreceği çalışmaların olumlu sonuçlanması için tüm desteğini verecektir."