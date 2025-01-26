SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, yüzde 15.75'lik bir artışla güncellendi. Bu artış sonrası ek ödeme dahil kök maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olanlara 12 bin 500 TL yatırılırken, maaşı bu tutarın üzerinde olanlara ise hesaplanan artışlar yansıtıldı. Ancak yeni taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Yeni yasanın, 28 Ocak'ta TBMM Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Yasalaştıktan sonra emeklilere yapılacak fark ödemeleri de kesinleşecek.

Fark Ödemeleri Şubat Ayında Yapılacak Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, yeni yasa çıktığında, yüzde 15.75'lik zammın ardından ek ödeme dahil kök maaşı 12 bin 500 TL'nin üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, aradaki fark ödemeleri yapılacak.

Bu ödeme Şubat ayında başlayacak. Örneğin 12 bin 500 TL yatırılan emeklilere bin 969 TL, 13 bin TL yatırılanlara bin 469 TL, 14 bin TL yatırılanlara ise 469 TL fark ödenecek.

Dul ve Yetim Maaşları da Artacak Yeni düzenleme, dul ve yetimlerin maaşlarını da kapsıyor. En düşük ödeme, yüzde 75 ölüm aylığı oranında olanlar için 9 bin 375 TL'den 10 bin 851 TL'ye çıkacak. Yüzde 50'lik ölüm aylığı oranı için maaş 6 bin 250 TL'den 7 bin 234 TL'ye, yüzde 25'lik oran içinse maaş 3 bin 125 TL'den 3 bin 617 TL'ye yükselecek.