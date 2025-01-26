SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, yüzde 15.75'lik bir artışla güncellendi. Bu artış sonrası ek ödeme dahil kök maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olanlara 12 bin 500 TL yatırılırken, maaşı bu tutarın üzerinde olanlara ise hesaplanan artışlar yansıtıldı. Ancak yeni taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Yeni yasanın, 28 Ocak'ta TBMM Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Yasalaştıktan sonra emeklilere yapılacak fark ödemeleri de kesinleşecek.
Fark Ödemeleri Şubat Ayında Yapılacak
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, yeni yasa çıktığında, yüzde 15.75'lik zammın ardından ek ödeme dahil kök maaşı 12 bin 500 TL'nin üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, aradaki fark ödemeleri yapılacak.
Bu ödeme Şubat ayında başlayacak. Örneğin 12 bin 500 TL yatırılan emeklilere bin 969 TL, 13 bin TL yatırılanlara bin 469 TL, 14 bin TL yatırılanlara ise 469 TL fark ödenecek.
Dul ve Yetim Maaşları da Artacak
Yeni düzenleme, dul ve yetimlerin maaşlarını da kapsıyor. En düşük ödeme, yüzde 75 ölüm aylığı oranında olanlar için 9 bin 375 TL'den 10 bin 851 TL'ye çıkacak. Yüzde 50'lik ölüm aylığı oranı için maaş 6 bin 250 TL'den 7 bin 234 TL'ye, yüzde 25'lik oran içinse maaş 3 bin 125 TL'den 3 bin 617 TL'ye yükselecek.
Bu değişikliklere göre, dul ve yetimlere de fark ödemeleri yapılacak. Örneğin, yüzde 75 oranında ölüm aylığı alan bir kişi, 9 bin 375 TL yerine 10 bin 851 TL alacak, 1.476 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.
Yeni Taban Aylıklar ve Fark Ödemeleri
İşte, Ocak zamlarıyla birlikte yapılacak yeni taban aylıklar ve fark ödemelerinin detayları:
Emekli Maaşı (SSK ve Bağ-Kur)
Mevcut Taban Aylık: 12.500 TL
Yeni Taban Aylık: 14.469 TL
Fark: 1.969 TL
Ölüm Aylığı (%75)
Mevcut Taban Aylık: 9.375 TL
Yeni Taban Aylık: 10.851,75 TL
Fark: 1.476,75 TL
Ölüm Aylığı (%50)
Mevcut Taban Aylık: 6.250 TL
Yeni Taban Aylık: 7.234,50 TL
Fark: 984,50 TL
Ölüm Aylığı (%25)
Mevcut Taban Aylık: 3.125 TL
Yeni Taban Aylık: 3.617,25 TL
Fark: 492,25 TL
Bu düzenlemeden yaklaşık 3 milyon 870 bin emekli, dul ve yetim yararlanacak. Yasa çıktığında, bu kişilere yapılacak fark ödemeleri Şubat ayında hesaplarına yatırılacak.
Yeni yasanın çıkmasıyla birlikte, emeklilerin maaşları önemli ölçüde artacak ve milyonlarca kişi, geçmiş yıllarda almadıkları fark ödemelerine kavuşacak.
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2025 OCAK AYLIKLARI
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEVCUT: 12.500,00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.469
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00
MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50
MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25
MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.131,00
MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.246,75
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.362,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.941,25
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.520,00
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.098,75
MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.677,50
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.256,25
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.835,00
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.992,50
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.150,00
MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 24.307,50
MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 25.465,00
MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 26.622,50
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 27.780,00
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 28.937,50
MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 30.095,00
MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 31.252,50
MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 32.410,00
MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 33.567,50
MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 34.725,00
MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 35.882,50
MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 37.040,00
MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 38.197,50
MEVCUT: 34.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 39.355,00
MEVCUT: 35.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 40.512,50
MEVCUT: 36.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 41.670,00
MEVCUT: 37.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 42.827,50
MEVCUT: 38.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 43.985,00
MEVCUT: 39.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 45.142,50
MEVCUT: 40.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 46.300,00