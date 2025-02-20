Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Piyasada hareketlilik sürerken yatırımcılar tarafından canlı altın fiyatları merak ediliyor ve sorgulanıyor. Sekiz haftadır yükselişte olan altın rekorunu sürdürüyor. Altın bir yılda dolar bazında yüzde 45'e yakın, TL bazında ise yüzde 70'e yakın artış kaydetti. Peki, fiyatlarda son durum ne? Bugün gram ve çeyrek kaç TL? İşte anlık altın fiyatları...