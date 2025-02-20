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Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar tarafından canlı altın fiyatları araştırılıyor. Sekiz haftadır yükselişte olan altın rekorunu sürdürüyor. Altın bir yılda dolar bazında yüzde 45'e yakın, TL bazında ise yüzde 70'e yakın artış kaydetti. Peki, fiyatlarda son durum ne? Bugün gram ve çeyrek kaç TL? İşte anlık altın fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:33
Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Piyasada hareketlilik sürerken yatırımcılar tarafından canlı altın fiyatları merak ediliyor ve sorgulanıyor. Sekiz haftadır yükselişte olan altın rekorunu sürdürüyor. Altın bir yılda dolar bazında yüzde 45'e yakın, TL bazında ise yüzde 70'e yakın artış kaydetti. Peki, fiyatlarda son durum ne? Bugün gram ve çeyrek kaç TL? İşte anlık altın fiyatları...

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 3.440,59

SATIŞ(TL) 3.441,14

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 5.781,00

SATIŞ(TL) 5.830,00

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Yarım altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 11.562,00

SATIŞ(TL) 11.661,00

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Tam altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 22.634,84

SATIŞ(TL) 23.077,51

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Ons ne kadar?

ALIŞ(USD) 2.946,43

SATIŞ(USD) 2.946,75

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

22 ayar altın bilezik ne kadar?

ALIŞ(TL) 3.229,14

SATIŞ(TL) 3.257,84

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Cumhuriyet altını ne kadar?

ALIŞ(TL) 23.057,00

SATIŞ(TL) 23.231,00

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Ata altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 23.358,26

SATIŞ(TL) 23.943,47

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları
Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Anlık altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın kaç TL oldu? 20 Şubat altın fiyatları

Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.