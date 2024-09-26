Emekli maaş hesaplaması! 2025 yılında SSK, Bağ-Kur’lular ne kadar alacak? 4A, 4B 4C en düşük maaş tablosu!

2024'ün son aylarına yaklaşırken emekli maaş zammı için son veriler yakın kadrajda! TÜİK tarafından açıklanan veriler ışığında, emekli zammı için olası senaryolar netleşiyor. Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini de açıklandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberin detaylarını öğrenmek için gözler son açıklamalara çevrildi.

Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini Emekli maaş zammı için son durum merak edilirken Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e inmiş durumda. 12 ay sonras için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olarak güncellendi. 24 ay sonra için TÜFE beklentisi ise benzer anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiş durumda.