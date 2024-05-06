2024 kurbanlık fiyatları belli oldu! Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira?

1 16 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı için vatandaşın kurbanlık arayışı başladı. Bu kapsamda merak edilen kurban fiyatları da belli oldu.

2 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.