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2024 kurbanlık fiyatları belli oldu! Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca Müslüman için kurbanlık almak için araştırmalara başladı. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken kurbanlık fiyatları da şekillenmeye başladı. Peki, dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira? İşte 2024 kurbanlık fiyatları...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 11:33 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 11:35
2024 kurbanlık fiyatları belli oldu! Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira? 1

16 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı için vatandaşın kurbanlık arayışı başladı. Bu kapsamda merak edilen kurban fiyatları da belli oldu.

2024 kurbanlık fiyatları belli oldu! Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira? 2

KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

2024 kurbanlık fiyatları belli oldu! Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira? 3

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir.

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