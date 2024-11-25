2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?

AK Parti, 2025 yılına yaklaşırken GSS prim borcu olanlar için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma tamamlandı. Gözler hükümet kanadından gelecek olan açıklamada. Peki 100 milyar TL'yi aşan, 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak olan GSS borçlarının akıbeti ne olacak? AK Parti ve hükümet formülü ne? İşte detaylar...
GSS NEDİR, ZORUNLU MUDUR?
GSS kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Genel sağlık sigortası kişilerin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını kapsıyor. GSS zorunlu olup, bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmesi mümkün değil.
KİMLERİ KAPSIYOR?
GSS kapsamında sigortalı sayılan 33 grup özetle şöyle: Bir işverenin emrinden çalışan 4/a'lılar, BağKur'lu 4/b'liler, kamu idarelerinde çalışan 4/c'liler. İsteğe bağlı sigortalı olanlar. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar. 65 yaş aylığı alanlar. Şeref aylığı alanlar. Geçici köy korucuları emeklileri.