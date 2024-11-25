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2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?

Yılsonuna yaklaşırken AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için başlattığı çalışmayı tamamladı. 400 bin vatandaşın 250 milyonu aşan borcu için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki kimlerin biriken borcu silinecek? 2024 GSS prim borcuna af mı gelecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:41
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?

AK Parti, 2025 yılına yaklaşırken GSS prim borcu olanlar için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma tamamlandı. Gözler hükümet kanadından gelecek olan açıklamada. Peki 100 milyar TL'yi aşan, 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak olan GSS borçlarının akıbeti ne olacak? AK Parti ve hükümet formülü ne? İşte detaylar...

2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?

GSS NEDİR, ZORUNLU MUDUR?
GSS kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Genel sağlık sigortası kişilerin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını kapsıyor. GSS zorunlu olup, bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmesi mümkün değil.

2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?

KİMLERİ KAPSIYOR?
GSS kapsamında sigortalı sayılan 33 grup özetle şöyle: Bir işverenin emrinden çalışan 4/a'lılar, BağKur'lu 4/b'liler, kamu idarelerinde çalışan 4/c'liler. İsteğe bağlı sigortalı olanlar. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar. 65 yaş aylığı alanlar. Şeref aylığı alanlar. Geçici köy korucuları emeklileri.

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