2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?

AK Parti, 2025 yılına yaklaşırken GSS prim borcu olanlar için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma tamamlandı. Gözler hükümet kanadından gelecek olan açıklamada. Peki 100 milyar TL'yi aşan, 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak olan GSS borçlarının akıbeti ne olacak? AK Parti ve hükümet formülü ne? İşte detaylar...