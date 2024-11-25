Emekliler ve çalışanlar dikkat! 3 maaş alma formülü bulundu!

Sosyal güvenlik mevzuatımız, dul eşleri ve yetim kalan çocukları desteklemeye yönelik çeşitli haklar sunuyor. Ancak her bir durum için farklı şartlar aranıyor. Çift maaş alabilmek ya da maaş kesintisinden etkilenmemek için ölüm tarihi, sigortalılık türü ve kişinin çalışma durumu kritik öneme sahip.

1. Dul Maaşı Kimlere Verilir? Eşi vefat eden kişiye, erkek ya da kadın fark etmeksizin dul maaşı bağlanır. Bu maaşın bağlanması için: Evlilik durumuna bakılır; kişinin çalışması ya da emekli olması bu hakkı etkilemez.

Ölen eşin sigortalılık süresi uygunsa maaş bağlanır.