Emekliler ve çalışanlar dikkat! 3 maaş alma formülü bulundu!

Sosyal güvenlik mevzuatımız, dul eşleri ve yetim kalan çocukları desteklemeye yönelik çeşitli haklar sunuyor. Ancak her bir durum için farklı şartlar aranıyor. Çift maaş alabilmek ya da maaş kesintisinden etkilenmemek için ölüm tarihi, sigortalılık türü ve kişinin çalışma durumu kritik öneme sahip.
Eşi vefat eden kişiye, erkek ya da kadın fark etmeksizin dul maaşı bağlanır. Bu maaşın bağlanması için:
2008 öncesinde, farklı sosyal güvenlik kurumlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bağlı ölen kişilerden dolayı çift maaş alınabiliyordu. Ancak 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu uygulama büyük ölçüde sınırlandı.