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Emekliler ve çalışanlar dikkat! 3 maaş alma formülü bulundu!

Sosyal güvenlik sistemimiz, vefat eden sigortalıların geride bıraktığı eş ve çocuklarını desteklemek için çeşitli haklar tanıyor. Bu hakların başında dul maaşı ve yetim maaşı geliyor. Özellikle kadınların hem ölen eşlerinden hem de ölen babalarından maaş alma konusu oldukça merak ediliyor. İşte, dul ve yetim maaşıyla ilgili önemli detaylar.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:04 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:04
Emekliler ve çalışanlar dikkat! 3 maaş alma formülü bulundu!

Sosyal güvenlik mevzuatımız, dul eşleri ve yetim kalan çocukları desteklemeye yönelik çeşitli haklar sunuyor. Ancak her bir durum için farklı şartlar aranıyor. Çift maaş alabilmek ya da maaş kesintisinden etkilenmemek için ölüm tarihi, sigortalılık türü ve kişinin çalışma durumu kritik öneme sahip.

Emekliler ve çalışanlar dikkat! 3 maaş alma formülü bulundu!

1. Dul Maaşı Kimlere Verilir?

Eşi vefat eden kişiye, erkek ya da kadın fark etmeksizin dul maaşı bağlanır. Bu maaşın bağlanması için:

  • Evlilik durumuna bakılır; kişinin çalışması ya da emekli olması bu hakkı etkilemez.
  • Ölen eşin sigortalılık süresi uygunsa maaş bağlanır.
Emekliler ve çalışanlar dikkat! 3 maaş alma formülü bulundu!

2. Çift Maaş Almak Mümkün Mü?

2008 öncesinde, farklı sosyal güvenlik kurumlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bağlı ölen kişilerden dolayı çift maaş alınabiliyordu. Ancak 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu uygulama büyük ölçüde sınırlandı.

  • Ölüm tarihine göre, bazı durumlarda hâlâ çift maaş alınabiliyor.
  • Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin son kararına göre, hem anneden hem de babadan yetim maaşı alma hakkı belirli şartlarda mümkün.
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