2023’te %73.88 ZAM! Beklenti anketiyle Ocak ZAMMI güncellendi! Memur- SSK, Bağkur emekli meslek meslek ZAMLI maaş TABLOSU: Polis, öğretmen, hemşire, vaiz...

Tüm hesaplamalar yeniden yapıldı. Ocak 2023'te 14 milyon memur ve 5 milyon emekli ne kadar zam alacaklarını araştırıyor. Ekim ayına girerken emeklilerin ve memurların Ocak zammı için AA Finans'ın anketinden yeni enflasyon tahmini geldi. Peki Emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte Ocak 2023 Emekli- memur zammı ile en düşük ve en yüksek maaşlar...