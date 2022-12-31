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2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...

Altın fiyatlarında 2022 senesinin son dönemlerine doğru bir yükseliş ortaya geldi. Sürekli olarak yükseliş gerçekleştiren altın fiyatı 2022 senesinde yatırımcılara olabildiğince çok kazandırdı. 2023 yılında ise kazandıracak olan yatırım aracı altın değil. İşte tüm detaylar.

takvim.com.tr
31.12.2022 13:06 - Son Güncelleme: 31.12.2022 13:06
2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...

Uzman isimler bağlamında yatırım aracı olarak altın ile ilgili çeşitli görüşler ortaya konuluyor. Son dönemlerde yapılan açıklamalara baktığımızda altın ve dolar yatırımları pek kazandırmıyor. Eksperler yatırımcıları uyarıyor. Araştırmadan doğrudan altına yatırım yapmak doğru değil. 2023 yılında fırtınalar estirecek yatırım aracı açıklandı. Peki uzmanlar hangi yatırımı öneriyor? İşte tüm detaylar...

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2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...

Eksperler bağlamında gümüş fiyatlarına dair 2023 ön görüleri gelmeye devam etmekte. Analistler doğrultusundan anlatılan yatırım vasıtalarında gümüşün 2023 senesinde daha etkili olacağı ifade ediliyor.

2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...

Gümüşün ümit edici bulunduğunu bildiren analistler kazanç beklentisinin ön planda tutulduğunu da vurguladılar.

2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...

Analistlerin bazıları ise gümüşün volatil yapısı ve son iki senede istenilen satışı ve ilgiyi görmemesi üstüne 2023'te sarı metalden (altın) daha satacağı kanaatler arasında yer almakta.

2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...

Gümüş fiyatı ne kadar olacak?

2022 yılında karışık bir yatırım yolu olarak nitelendirebileceği söyleniyor. Beyaz metaldeki talebin azalması üzerine birçok vatandaş sarı metale yöneldi.

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