2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...
Altın fiyatlarında 2022 senesinin son dönemlerine doğru bir yükseliş ortaya geldi. Sürekli olarak yükseliş gerçekleştiren altın fiyatı 2022 senesinde yatırımcılara olabildiğince çok kazandırdı. 2023 yılında ise kazandıracak olan yatırım aracı altın değil. İşte tüm detaylar.
31.12.2022 13:06 - Son Güncelleme: 31.12.2022 13:06
Uzman isimler bağlamında yatırım aracı olarak altın ile ilgili çeşitli görüşler ortaya konuluyor. Son dönemlerde yapılan açıklamalara baktığımızda altın ve dolar yatırımları pek kazandırmıyor. Eksperler yatırımcıları uyarıyor. Araştırmadan doğrudan altına yatırım yapmak doğru değil. 2023 yılında fırtınalar estirecek yatırım aracı açıklandı. Peki uzmanlar hangi yatırımı öneriyor? İşte tüm detaylar...
Eksperler bağlamında gümüş fiyatlarına dair 2023 ön görüleri gelmeye devam etmekte. Analistler doğrultusundan anlatılan yatırım vasıtalarında gümüşün 2023 senesinde daha etkili olacağı ifade ediliyor.
Gümüşün ümit edici bulunduğunu bildiren analistler kazanç beklentisinin ön planda tutulduğunu da vurguladılar.