2023 yılında asıl o pik, patlama yapacak! Altın da değil dolarda! İşte altın ve doların yerini alan yatırım aracı...

Uzman isimler bağlamında yatırım aracı olarak altın ile ilgili çeşitli görüşler ortaya konuluyor. Son dönemlerde yapılan açıklamalara baktığımızda altın ve dolar yatırımları pek kazandırmıyor. Eksperler yatırımcıları uyarıyor. Araştırmadan doğrudan altına yatırım yapmak doğru değil. 2023 yılında fırtınalar estirecek yatırım aracı açıklandı. Peki uzmanlar hangi yatırımı öneriyor? İşte tüm detaylar...