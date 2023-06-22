İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...
Asgari ücrete ara zam ile işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. İşsizlik maaşı en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 liraya çıkacak. Peki bu artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detayları…
22.06.2023 07:01 - Son Güncelleme: 22.06.2023 07:01
MAAŞIN ŞARTLARI
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.