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Haberler Ekonomi İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...

İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...

Asgari ücrete ara zam ile işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. İşsizlik maaşı en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 liraya çıkacak. Peki bu artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detayları&hellip;

Çığıl Ön Yener
Takvim
22.06.2023 07:01 - Son Güncelleme: 22.06.2023 07:01
İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu.

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İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...

Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücretin net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanları değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek.

İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...

Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneği olacak.

İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...

Asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödenek de, işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek.

İşsize ayda 10.650 TL! Artış nasıl uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? İşte detaylar...

MAAŞIN ŞARTLARI
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.

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