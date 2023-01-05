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PROMOSYONA EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ! 10 bin TL'yi aşacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Önümüzdeki günlerde çıkacak EYT yasasıyla ilk etapta 2 milyon 250 bin, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni ek gösterge düzenlemesinin ardından 300 bini aşkın kişi emekli olacak. Yeni emekliler aylıkla birlikte promosyon imkanı da elde ederken, bankaların yarışı büyüyecek. Promosyonda ibre 10 bin lira seviyelerine işaret ediyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
05.01.2023 12:02 - Son Güncelleme: 05.01.2023 12:02
PROMOSYONA EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ! 10 bin TL’yi aşacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Milyonları etkileyen EYT ve ek gösterge düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk etapta 2.5 milyonu aşkın kişinin emekli olması bekleniyor. Yeni emekliler aylıkla birlikte promosyona da kavuşurken, emekli sayısındaki hareketlenmeyle bankaların yarışı da büyüyecek. Bu yarışın promosyon tutarına yansıması, 10 bin liranın aşılması bekleniyor. İşte promosyonla ilgili merak edilen soruların yanıtları ve bankaların mevcut kampanyaları...

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PROMOSYONA EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ! 10 bin TL’yi aşacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

* EYT'liler ne zaman emekli olacak?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını sağlayan EYT'liler düzenleme yürürlüğe girer girmez, diğerleri ise şartları sağlayınca emekli olacak. Düzenlemenin bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

PROMOSYONA EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ! 10 bin TL’yi aşacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

* EYT'liler ilk maaşını ne zaman alabilecek?
İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlayacak. Ocak'ta başvurulursa, hesap 1 Şubat'tan itibaren yapılacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.

PROMOSYONA EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ! 10 bin TL’yi aşacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

* Ek gösterge düzenlemesi emekli sayısını nasıl artıracak?
Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ek göstergeyle ikramiyelerde yaşanacak artış bu tarihten sonra emekli olacaklara yansıyacağı için, çok sayıda kamu çalışanı emeklilik dilekçesini vermek için bu tarihi bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulabileceği belirtiliyor.

PROMOSYONA EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ! 10 bin TL’yi aşacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

* Promosyondan nasıl yararlanılacak?
EYT'liler emeklilik başvurusu sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.

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