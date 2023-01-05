PROMOSYONA EYT VE EK GÖSTERGE DOPİNGİ! 10 bin TL’yi aşacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Milyonları etkileyen EYT ve ek gösterge düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk etapta 2.5 milyonu aşkın kişinin emekli olması bekleniyor. Yeni emekliler aylıkla birlikte promosyona da kavuşurken, emekli sayısındaki hareketlenmeyle bankaların yarışı da büyüyecek. Bu yarışın promosyon tutarına yansıması, 10 bin liranın aşılması bekleniyor. İşte promosyonla ilgili merak edilen soruların yanıtları ve bankaların mevcut kampanyaları...

