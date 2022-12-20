2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci...
Sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında artacak. 7'den 70'e milyonlarca ailenin faydalandığı destek programları Ocak ayıyla birlikte zamlanacak. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? Çocuk ve öğrenci destek ödemelerine zam var mı? İşte ZAMLI YENİ Aile Destek paketi ödeme tutarı!
20.12.2022 12:01 - Son Güncelleme: 20.12.2022 12:05
Ocak ayında memur, asgari ücret, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödeme miktarı da artacak. Ülkemizde 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlanıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki 2023 yılında sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI YENİ Aile Destek paketi ödeme tutarı belli oldu mu? İşte detaylar...