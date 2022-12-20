2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci...

Ocak ayında memur, asgari ücret, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödeme miktarı da artacak. Ülkemizde 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlanıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki 2023 yılında sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? ZAMLI YENİ Aile Destek paketi ödeme tutarı belli oldu mu? İşte detaylar...