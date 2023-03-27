Her ay sosyal yardım ödemeleri alanlar nisan ayı için araştırmalara başladı. Vatandaşlar bu sene 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak. Bu gelişmelerle birlikte ödemelerin erken tarihe alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? İşte detaylar...