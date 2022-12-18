2023 Ocak'ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?
Milyonların Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. Memur ve emeklilerin Ocak 2023 maaşları için yeni ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. Buna göre; SSK, Bağkur emeklisine %17.17, memur emeklisine %18.27 zam göründü. Yeni maaşlar için kritik tarih 3 Ocak 2023. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu ve geriye yalnızca 1 veri kaldı. Yapılan son tahmine göre taban aylıklar memurlarda 10.788 TL, SSK emeklilerinde 5.491 TL, Bağkur'lularda ise 4.918 TL'ye yükselecek. Peki, Ocak 2023 en düşük en yüksek emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
18.12.2022 11:08 - Son Güncelleme: 18.12.2022 11:08
Ocak zammında son günler yaşanıyor. 2 hafta sonra emekli ve memurların Ocak ayı maaşları belli olacak. Hal böyleyken emekli ve memurların yeni zam oranları için tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyonu %66.80 olarak belirlendi. Bu orana göre yeni zamlı maaş hesaplamasına haberimizde yer verdik. İşte Ocak 2023 mevcut ve yeni maaş tablosu!