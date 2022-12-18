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Haberler Ekonomi 2023 Ocak'ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

2023 Ocak'ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

Milyonların Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. Memur ve emeklilerin Ocak 2023 maaşları için yeni ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. Buna göre; SSK, Bağkur emeklisine %17.17, memur emeklisine %18.27 zam göründü. Yeni maaşlar için kritik tarih 3 Ocak 2023. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu ve geriye yalnızca 1 veri kaldı. Yapılan son tahmine göre taban aylıklar memurlarda 10.788 TL, SSK emeklilerinde 5.491 TL, Bağkur'lularda ise 4.918 TL'ye yükselecek. Peki, Ocak 2023 en düşük en yüksek emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
18.12.2022 11:08 - Son Güncelleme: 18.12.2022 11:08
2023 Ocak’ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

Ocak zammında son günler yaşanıyor. 2 hafta sonra emekli ve memurların Ocak ayı maaşları belli olacak. Hal böyleyken emekli ve memurların yeni zam oranları için tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyonu %66.80 olarak belirlendi. Bu orana göre yeni zamlı maaş hesaplamasına haberimizde yer verdik. İşte Ocak 2023 mevcut ve yeni maaş tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Ocak’ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

Milyonların Ocak zammı için artık son viraja girildi. Yeni yılın ilk ayında maaşları artacak memurlar ve emekliler zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak tarihine kilitlendi.

2023 Ocak’ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

Bu tarihte açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi kimin maaşının ne kadar artacağını ortaya koyacak.

2023 Ocak’ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

2023 Ocak’ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

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