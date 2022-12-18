2023 Ocak’ta %66 ZAM TABLOSU! Emekliye 5.491 TL, Memura 10.768 taban MAAŞ + %8 ek! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

Ocak zammında son günler yaşanıyor. 2 hafta sonra emekli ve memurların Ocak ayı maaşları belli olacak. Hal böyleyken emekli ve memurların yeni zam oranları için tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyonu %66.80 olarak belirlendi. Bu orana göre yeni zamlı maaş hesaplamasına haberimizde yer verdik. İşte Ocak 2023 mevcut ve yeni maaş tablosu!