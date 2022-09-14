2023 Ocak maaşlarını HESAPLADIK! Emekliye 5.432, memura 10.651, asgari ücrete 7.500 TL ZAM! 6 aylık enflasyon + ek zam + 2.5 puanlık ilave!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ocak ayına az bir zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş için zam ayı niteliğinde olacak 2023 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak. Peki 2022'de emeklinin, memurun ve asgari ücretlinin zamlı maaşı ne kadar olacak? 2022 Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri ve güncel zam oranı tablosu haberimizde!