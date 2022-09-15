1,2,3,4 çocuklu aileler için 2.340 TL para veriliyor! TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar! PTT veya ATM'den çekin!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok haneye yardım ödemeleri yapılıyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 223,7 milyon lira kaynak ayırdığını açıkladı. Destekler, materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsıyor. Peki, SED yardım başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı kimlere verilir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımı şartları haberimizde!
Devlet doğrultusunda sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler kişilerin içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve mağduriyet yaşamamaları adına sağlanıyor. Bunlardan biri de SED yardımı. Peki, SED yardım başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı kimlere verilir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımı şartları haberimizde!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere eğitim yardımı yapacak. 223,7 milyon lira kaynak ayrıldı. Destekler, materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları neler? SED yardım başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı kimlere verilir? İşte detaylar…
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
Muhtaç ve yoksul ailelerin çocuklarının bakımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor.
Bir dilekçe ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulur. Meslek elemanı (Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır.