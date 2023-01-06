'Yeni Evim Kampanyası'nın detayları belli oldu! Hangi illeri kapsayacak? Peşinat ödenecek mi? Başvurular nasıl olacak?
Büyük ilgi gören 'Yeni Evim Kampanyası'nda detaylar belli oldu. Başvuru ücreti alınmayacak. 18 yaş üstü geliri olan gençler hanedekilerin evi olsa da başvurabilecek.
06.01.2023 06:51 - Son Güncelleme: 06.01.2023 06:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen 'Yeni Evim Kampanyası'na ilginin büyük olduğunu söyledi. Kurum, 15 sorunun yanıtını paylaştı: