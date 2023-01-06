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'Yeni Evim Kampanyası'nın detayları belli oldu! Hangi illeri kapsayacak? Peşinat ödenecek mi? Başvurular nasıl olacak?

Büyük ilgi gören 'Yeni Evim Kampanyası'nda detaylar belli oldu. Başvuru ücreti alınmayacak. 18 yaş üstü geliri olan gençler hanedekilerin evi olsa da başvurabilecek.

06.01.2023 06:51 - Son Güncelleme: 06.01.2023 06:51
’Yeni Evim Kampanyası’nın detayları belli oldu! Hangi illeri kapsayacak? Peşinat ödenecek mi? Başvurular nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen 'Yeni Evim Kampanyası'na ilginin büyük olduğunu söyledi. Kurum, 15 sorunun yanıtını paylaştı:

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’Yeni Evim Kampanyası’nın detayları belli oldu! Hangi illeri kapsayacak? Peşinat ödenecek mi? Başvurular nasıl olacak?

Hangi illeri kapsayacak?
81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konut satılacak.

’Yeni Evim Kampanyası’nın detayları belli oldu! Hangi illeri kapsayacak? Peşinat ödenecek mi? Başvurular nasıl olacak?

Peşinat ödenecek mi?
Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

’Yeni Evim Kampanyası’nın detayları belli oldu! Hangi illeri kapsayacak? Peşinat ödenecek mi? Başvurular nasıl olacak?

İkinci el evler dahil olacak mı?
Kampanyada sıfır evler olacak. 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

’Yeni Evim Kampanyası’nın detayları belli oldu! Hangi illeri kapsayacak? Peşinat ödenecek mi? Başvurular nasıl olacak?

Ödeme planı nasıl olacak?
0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

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